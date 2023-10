Dok Todorić svoje radnike plaća dvije do tri tisuće kuna, u DM-u je prosječna plaća viša od za mnoge nedosanjanih 8500 kuna, a uvjeti su neusporedivo bolji. Lidlovi zaposlenici primaju pak oko 7 tisuća, a plaća svako malo raste. Da štednja na radnicima nije model uspjeha pokazuje to da je DM prošle godine ostvario oko 70 milijuna kuna dobiti. No trgovački lanci koji isplaćuju minimalce mogu to raditi zbog velikoga pritiska nezaposlenih, koji pristaju na sve, ali takva je ušteda na radnicima dugoročno štetna, smatra Dragan Munjiza, konzultant i bivši šef Konzuma. Index