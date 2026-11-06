Jezero pod stresom
Prosvjed protiv Jarunskog mosta: Inicijativa traži izmještanje zbog zaštite okoliša
Građanska inicijativa “RSC Jarun je naš!” priprema prosvjed protiv planirane trase Zapadnog jarunskog mosta. Iako podržavaju gradnju novog mosta radi rasterećenja prometa, protive se njegovoj lokaciji blizu Velikog jezera. Upozoravaju da bi promet od 40.000 do 60.000 vozila dnevno narušio rekreacijsku zonu, ugrozio okoliš te povećao buku i zagađenje uz dječji vrtić i škole. Inicijativa predlaže pomicanje trase zapadnije na Savsku Opatovinu ili izgradnju podzemnog tunela. Grad Zagreb gradnju mosta vrijednog 140 milijuna eura planira za sredinu 2028. godine. Jutarnji, Dnevnik