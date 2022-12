Za zaštitu od ruskog bombardiranja energetske infrastrukture

Premda je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio NATO da ne šalje Patriote Ukrajini jer će Moskva to doživjeti kao eskalaciju sukoba, sve je izglednije da će Washington isporučiti te raketne sustave za presretanje raketa. MIM-104 Patriot je primarni raketni sustav zemlja-zrak (SAM), a američka vojska koristi od početka 80-ih godina prošlog stoljeća. Proizvodi ga američki obrambeni gigant Raytheon te je nazvan po akronimu radarske komponente samog sustava tipa AN/MPQ-53, poznate kao Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, odnosno Fazni radar za praćenje presretanog cilja. Ključna komponenta Patriota je već spomenuti multifunkcijski radar AN/MPQ-53 koji koristi antenu s elektronskim skeniranjem i zahvaljujući njoj obavlja više funkcija istovremeno: motrenje zračnog prostora, otkrivanje, praćenje i ozračivanje cilja te usmjeravanje projektila. Valja reći da slični raketni sustavi za ove funkcije koriste između tri do pet radara. Tportal