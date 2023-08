A nisi nikoga ubio ni otrovao. Win-win

Ovim životinjama smetaju vibracije tako da ako ste često među svojim biljkama, hodate kroz gredice, redovito ih okopavate, zalijevate i obavljate druge aktivnosti, one će izbjegavati to područje. To je objasnio i Korado Korlević. Spominjao je korištenje alata poput motorne pile, no ako ih nemate, dobre su obične diy vjetrenjače od limenki, nataknute na tanke metalne šipke te učvršćene podloškom i maticom. Mogu se koristiti i plastične boce, ali limenke na vjetru prave veću buku koja vibrira. Također, pomažu smotuljci dlaka pasa ili mačaka. Oni su njihovi prirodni neprijatelji i taj ih miris odbija. Dovoljno je šaku dlaka nagurati u rupe i krtičnjake. Agroklub