Vatikanski update

Prva enciklika pape Lava XIV. u potpunosti posvećena umjetnoj inteligenciji i humanosti


Papa Lav XIV. objavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas (Veličanstvo ljudske osobe), nastavljajući tradiciju svojih prethodnika koji su odgovarali na izazove svog vremena. Potpisana na 135. obljetnicu radničke enciklike Rerum Novarum, ova poslanica povlači paralelu s Industrijskom revolucijom i upozorava da koncentracija podataka u rukama nekolicine privatnih aktera ugrožava ljudsko dostojanstvo. U potpunosti je usmjerena na doba brzih tehnoloških promjena, s posebnim naglaskom na uspon umjetne inteligencije. Papa je naglasio da donošenje neopozivih, smrtonosnih odluka nikada ne smije biti prepušteno strojevima te je zatražio čvrste pravne okvire i neovisni nadzor. Encikliku je u Vatikanu podržao i istraživač iz tvrtke Anthropic, s kojom je Papa najavio suradnju u traženju humanog puta kroz eru umjetne inteligencije. Catholic Sun, Interesting Engineering


