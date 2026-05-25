Vatikanski update

Pope Leo XIV signed his first encyclical on May 15 and presented it publicly at the Vatican on Monday, dedicating it entirely to artificial intelligence. Titled “Magnifica Humanitas” (Magnificent Humanity), the document calls for robust legal frameworks and independent oversight… pic.twitter.com/lAuW33IZ5j — Interesting Engineering (@IntEngineering) May 25, 2026



Papa Lav XIV. objavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas (Veličanstvo ljudske osobe), nastavljajući tradiciju svojih prethodnika koji su odgovarali na izazove svog vremena. Potpisana na 135. obljetnicu radničke enciklike Rerum Novarum, ova poslanica povlači paralelu s Industrijskom revolucijom i upozorava da koncentracija podataka u rukama nekolicine privatnih aktera ugrožava ljudsko dostojanstvo. U potpunosti je usmjerena na doba brzih tehnoloških promjena, s posebnim naglaskom na uspon umjetne inteligencije. Papa je naglasio da donošenje neopozivih, smrtonosnih odluka nikada ne smije biti prepušteno strojevima te je zatražio čvrste pravne okvire i neovisni nadzor. Encikliku je u Vatikanu podržao i istraživač iz tvrtke Anthropic, s kojom je Papa najavio suradnju u traženju humanog puta kroz eru umjetne inteligencije. Catholic Sun, Interesting Engineering