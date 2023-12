Ostavite i cijenu u kunama, da nas sjeća na stare dane

U dijelu zakona koji propisuje kazne za prekršaje za pravne osobe one se kreću od 20 do 100 tisuća kuna, kao što je to ministar kazao, međutim „neopravdano dizanje cijena“ nije izrijekom navedeno među prekršajima za koje se te kazne propisuju. Kad je riječ o poslovnim subjektima, oni mogu biti kažnjeni za prekršaje kao što su izbjegavanje dvojnog iskazivanja cijena, odnosno ako to nisu napravili na jasan način, ako kao poslodavci nisu dvojno prikazali plaće, naknade ili otpremnine. Manje kazne propisane su i za korištenje eura prije početka ove godine te za neisticanje tečaja konverzije na jasan način. Međutim, trgovci i drugi poslovni subjekti uglavnom su konverziju proveli po propisanom tečaju te tvrde da do povećanja cijena nije došlo zbog prelaska na euro. Faktograf