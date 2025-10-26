Policija dobila metalnog kolegu s kamerama na steroidima

U Miami-Dadeu na Floridi uvedeno je prvo autonomno policijsko vozilo, Police Interceptor Utility nazvano PUG (Police Unmanned Ground Vehicle). Opremljeno je kamerama, radarima, termovizijom, prepoznavanjem registarskih pločica i dronom. Projekt, kojeg je besplatno predala organizacija Policing Lab, provodi se kroz 12-mjesečni pilot program s policajcem vozačem. Cilj je testirati utjecaj tehnologije na vrijeme odziva, odvraćanje kriminala i sigurnost policajaca, spajajući naprednu automatizaciju s ljudskim nadzorom. Revija HAK