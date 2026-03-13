Izmislili su ga zato što se Talijanima dizao tlak

Espresso was invented in 1884 in Italy by a stressed coffee shop owner who was tired of long coffee breaks slowing down his business. pic.twitter.com/MxGdWS1hwq — Science girl (@sciencegirl) March 13, 2026



Povijest espressa počela je u 19. stoljeću iz čiste potrebe za brzinom. Talijanski inovatori, od Morionda koji je osmislio prvi glomazni parni stroj, do Bezzerea i Pavonija, pretvorili su kuhanje kave u inženjersku umjetnost. U 18. i 19. stoljeću kava je bila najpopularnije piće, ali je njezina priprema trajala “čitavu vječnost”. Bezzera ga je izumio zato što su mu radnici zbog kave radili preduge pauze na poslu. No, prvi aparat patentirao je Moriondo, vlasnik hotela i kafića, koji je bio frustriran gledajući kako mu gosti cupkaju od nestrpljenja ili čak odlaze iz lokala dok čekaju svoju kavu. Revoluciju je 1947. donio Gaggia uvođenjem klipnog mehanizma koji je stvorio legendarnu kremu (crema), dok je Faema E61 1961. elektrificirala proces. Danas, od kućnih “prosumer” uređaja do preciznih digitalnih strojeva, evolucija se nastavlja. Iako su kapsule donijele praktičnost, pravi espresso ostaje trijumf ljudske vještine, pritiska od 9 bara i talijanske strasti prema savršenoj šalici. Coffeeness