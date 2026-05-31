Upoznaj svog unutarnjeg Voldemorta
Psihologija sjene Carla Junga: Kako nesvjesni obrasci upravljaju našom sudbinom
Švicarski psihijatar Carl Jung utvrdio je da ljudi većinom žive na "autopilotu", prepuštajući se nesvjesnim obrascima i traumama koje pogrešno nazivaju sudbinom. Ključni dio ljudske psihe je Sjena – prostor u koji potiskujemo vlastite mane, ljutnju i ljubomoru, a koje potom projiciramo na druge ljude. Istinsko buđenje, odnosno proces individuacije, zahtijeva bolno suočavanje s tim skrivenim dijelom sebe i preuzimanje potpune odgovornosti za vlastite reakcije. Prema Jungu, cilj života nije postati savršen ili stalno sretan, već integrirati svoju tamnu stranu i kroz samorefleksiju postati cjelovito ljudsko biće.