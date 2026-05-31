Upoznaj svog unutarnjeg Voldemorta

Psihologija sjene Carla Junga: Kako nesvjesni obrasci upravljaju našom sudbinom

Švicarski psihijatar Carl Jung utvrdio je da ljudi većinom žive na “autopilotu”, prepuštajući se nesvjesnim obrascima i traumama koje pogrešno nazivaju sudbinom. Ključni dio ljudske psihe je Sjena – prostor u koji potiskujemo vlastite mane, ljutnju i ljubomoru, a koje potom projiciramo na druge ljude. Istinsko buđenje, odnosno proces individuacije, zahtijeva bolno suočavanje s tim skrivenim dijelom sebe i preuzimanje potpune odgovornosti za vlastite reakcije. Prema Jungu, cilj života nije postati savršen ili stalno sretan, već integrirati svoju tamnu stranu i kroz samorefleksiju postati cjelovito ljudsko biće. Medium


30.08.2024. (18:00)

Don't look back in anger

Četiri savjeta Carla Junga mogu pomoći u lošim odnosima sa ljudima

Ove misli vraćaju odgovornost za ono što vam se događa i pomažu vam da ne postanete žrtva. S poznatim psihoanalitičarem povezana su ova četiri savjeta koji će vam pomoći da iz lošeg odnosa izađete neozlijeđeni (N1):

  • Ljudi imaju onoliko moći koliko im vi date
  • Svatko tko sebe cijeni i poštuje neće dopustiti da ostane u ulozi žrtve
  • Vi sami tumačite što vam se događa u životu
  • Vrijeme je da se pokupite iz pepela – Ako dugo plivate u negativnosti i u vašim očima raste snaga prijestupnika, tada nećete moći doći do druge razine. Jungova fraza vam samo pomaže da se saberete, osjetite svoju snagu i krenete naprijed
04.03.2024. (15:00)

Jedno je zabava, drugo je ok

Testovi osobnosti – pseudoznanost ili korisna alatka za procjenu karaktera

Od analitičkih alatki koje suvremeni human-resources timovi koriste za analizu kvalitete kandidata za posao pri ocjenjivanju i regrutiranju novih uposlenika, daleko najpopularniji test osobnosti je takozvani Myers-Briggsov indikator tipa (MBTI), kojega trenutno koristi 89 kompanija s popisa Fortune 100. MBTI tipologija bazira se na Jungovim “Psihološkim tipovima”, uz naznaku  da je u stvarnom životnim situacijama „…svaki pojedinac iznimka od pravila“, iako se upravo ta njegova teorija uzela zdravo za gotovo i razvila u današnju uobičajenu metodu, iako nije znanstveno osnovana. Iako to sve djeluje prvoloptaški razumno i logično, MBTI nema statistički vjerodostojnu pouzdanost uspješnosti u predviđanju kako će se ljudi zaista ponašati u pojedinim zanimanjima.

Pokraj MBTI testa, tu je FFM test koji se bazira na tzv. “Big Five” elementima: ekstrovertnost, savjesnost, susretljivost, otvorenost prema novim iskustvima i neuroticizam. Testovi osobnosti temeljeni na ovom modelu otkrivaju stupanj („postotak“) u kojem pojedina osoba posjeduje svaku od ovih pet karakteristika. Iako vam neće sugerirati koji su poslovi za vas, pruža značajan uvid u razne aspekte vašeg karaktera. I k tome znanstveni dokazi koji sugeriraju da je tih istih pet osobina u jednakoj mjeri relevantno u različitim kulturama i nacionalnostima. Igor Berecki za Bug.

20.07.2023. (21:00)

Nisam bio svjestan

Carl Jung: Put ka smislu i spasenju

Zadivljen otkrićima i idejama iznetim u Freudovom „Tumačenju snova“, Jung 1908. stupa u prepisku s njim, da bi ga iduće godine posjetio u Beču, kada se u izuzetno živom i srdačnom razgovoru proveli više od dvanaest sati bez prekida. Uvažavanje ova dva velika psihologa bilo je obostrano. Jung je svoj originalni put nagovijestio i dobrim dijelom utemeljio već 1912. knjigom „Preobražaji i simboli libida“. A od razlaza sa Freudom i psihoanalizom, on se posvećuje sistematskom izgrađivanju svoje analitičke ili kompleksne psihologije u kojoj na sasvim nov način definira libido i znatno proširuje dotadašnje shvaćanje nesvjesnog. Za Junga je psihologija dubinska, ne samo nauka nego i prava osnova za razmatranje onih suštinskih problema kao što su problemi ljudske prirode, dobra i zla, slobode, besmrtnosti, svetog, onostranog, smisla života i mnogih drugih. Pulse

25.02.2017. (22:14)

Kakav otac, takva kći

Kako je Jung liječio Joyceovu kćer od šizofrenije

Boležljivo drugo dijete Jamesa Joycea, Lucia je u dvadesetima bila uspješna plesačica i ilustratorica, a nakon što se nesretno zaljubila u Samuela Becketta doživjela je psihički slom. Joyce je kćer odveo Carlu Jungu, no kako joj nije uspio pomoći, prisilno je zatvorena u mentalnu instituciju. Njezina osobna tragedija inspirirala je brojne biografije, drame, roman i strip roman, kao i Beckettovo djelo Sanjati o lijepim i prosječnim ženama te jezik Finneganova bdijenja, dok je Joyce jednom prokomentirao: Ljudi govore o mom utjecaju na moju kćer, no što s njenim utjecajem na mene? Openculture.com