Majstori reciklaže

Svoja gnijezda stršljen gradi na južnoj strani objekta, ali nikad u starom leglu, već uvijek gradi novo jer je osjetljiv na gljivična oboljenja i parazite. Gnijezda obično gradi u šupljini drveća, trulom stablu, šupama, zapuštenim mjestima, dimnjacima, tavanima i prostorima koji se dobro ‘ventiliraju’. Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) navodi da se građani ne smiju približavati ako primijete leglo i ne smiju ga sami uklanjati, već za to postoji popis stručnjaka, a mogu nazvati i 112. Za smrtni ishod kod zdravog čovjeka koji nije alergičan potrebno je više od 500 intenzivnih uboda. Ako stršljen nekoga ubode, treba se što prije javiti liječniku, čak i kad osoba ne osjeća tegobe zato što alergijska reakcija može nastupiti s odmakom od nekoliko sati. Stršljen napada sam ili u rojevima, a jedan stršljen može ubosti i više puta. Tportal