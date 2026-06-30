Ptice u Ukrajini grade gnijezda od optičkih kabela za dronove - Monitor.hr
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Majstori reciklaže

Ptice u Ukrajini grade gnijezda od optičkih kabela za dronove

Istraživači upozoravaju da rat u Ukrajini dramatično mijenja prirodni okoliš nakon što su u blizini bojišnice pronađena ptičja gnijezda ispletena od trave i optičkih kabela. Riječ je o tankim kabelima koje vojske koriste za navođenje FPV dronova otpornih na elektroničko ometanje, a koji u kilometarskim dužinama prekrivaju tamošnja polja i krošnje. Vojnici su uzorke poslali u Muzej rata u Kijevu, a nizozemski biolozi planiraju koristiti DNK analizu kako bi otkrili o kojim je vrstama ptica riječ, ističući da ovakav fenomen dosad još nikada nije zabilježen. HRT


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12.07.2022. (21:00)

Radijus kretanja stršljena u potrazi za hranom je oko 1,5 do 2 km od gnijezda

Stručnjaci pojasnili kako se ponašati u blizini stršljena i što napraviti ako primijetite leglo

Svoja gnijezda stršljen gradi na južnoj strani objekta, ali nikad u starom leglu, već uvijek gradi novo jer je osjetljiv na gljivična oboljenja i parazite. Gnijezda obično gradi u šupljini drveća, trulom stablu, šupama, zapuštenim mjestima, dimnjacima, tavanima i prostorima koji se dobro ‘ventiliraju’. Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) navodi da se građani ne smiju približavati ako primijete leglo i ne smiju ga sami uklanjati, već za to postoji popis stručnjaka, a mogu nazvati i 112. Za smrtni ishod kod zdravog čovjeka koji nije alergičan potrebno je više od 500 intenzivnih uboda. Ako stršljen nekoga ubode, treba se što prije javiti liječniku, čak i kad osoba ne osjeća tegobe zato što alergijska reakcija može nastupiti s odmakom od nekoliko sati. Stršljen napada sam ili u rojevima, a jedan stršljen može ubosti i više puta. Tportal