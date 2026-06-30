Majstori reciklaže
Ptice u Ukrajini grade gnijezda od optičkih kabela za dronove
Istraživači upozoravaju da rat u Ukrajini dramatično mijenja prirodni okoliš nakon što su u blizini bojišnice pronađena ptičja gnijezda ispletena od trave i optičkih kabela. Riječ je o tankim kabelima koje vojske koriste za navođenje FPV dronova otpornih na elektroničko ometanje, a koji u kilometarskim dužinama prekrivaju tamošnja polja i krošnje. Vojnici su uzorke poslali u Muzej rata u Kijevu, a nizozemski biolozi planiraju koristiti DNK analizu kako bi otkrili o kojim je vrstama ptica riječ, ističući da ovakav fenomen dosad još nikada nije zabilježen. HRT