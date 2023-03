Sjećamo se slučaja malene Nikoll

Ja: treba mi potvrda da nemam porezni dug. Čovjek na šalteru: (tipka nešto… gleda…) Ali vi imate dug – 178 kn. Ja: Mogu li to platiti sada… On: Možete, ali tek nakon 3 dana to će biti vidljivo u našoj bazi podataka… Nakon tri dana: Ja: Evo, platila sam dug mogu li dobiti potvrdu da nisam dužna… On: Da, platili ste dug, ali ako želite potvrdu morate platiti 40 kuna biljega. Ja: gdje? On: U pošti. Nakon 2 sata. Ja: Evo, tu su biljezi, trebam potvrdu… On: Izvolite (daje mi papir na kojem piše: ..dana 11.4. dužna je 0,06 kn). Ja: Oprostite, otkud ovih 6 lipa?.. Meni treba potvrda da nisam dužna, a ne da sam dužna…. On: To su kamate koje su obračunate u međuvremenu… Facebook