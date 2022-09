Kad će napokon shvatiti da nije Petar Veliki

“Ovo je zapravo posljedica patrimonijalnog modela vladanja u Rusiji: snažni vođa odlučuje o svemu tako da balansira različite frakcije i donosi odluke koje svima donose korist. Putin je u tome uspijevao do upada u Ukrajinu, ali sada se vidi da je napravio stratešku miskalkulaciju. Tko će ga srušiti? Nema tamo nikakvog prodemokratskog pokreta. To je totalno uništeno, ugušeno. Putin je ipak zabrinut jer je njegova aura nepogrešivog vođe dovedena u pitanje. On sada traži krivce i nastoji odgovornost prebaciti na Ministarstvo obrane, oružane snage, što se njima baš ne sviđa. Putina bi se moglo srušiti ako netko iz njegova unutarnjega kruga odluči da ga treba smijeniti, ali mislim da još nisu došli do toga. Oligarhe zaboravite jer oni nemaju nikakvog utjecaja, a i međusobno su podijeljeni. Ne zaboravite ni opasnost da nakon Putina dobijete još goreg Putina. Ne zanemarite ni da najveće kritike sada dobiva od ruske radikalne nacionalističke desnice i vojnih blogera koji se okreću protiv načina na koji se vodi rat. Putin se ne usuđuje ići protiv njih.”, kaže Robert Barić, vojni analitičar i docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Slobodna CIA kaže: “Nemojte podcjenjivati Putina, sad je na točki kad će donijeti odluku ključnu za tijek rata” (Jutarnji)