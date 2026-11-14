Više akustike, manje buke

Queens Of The Stone Age - Perfecth: Perfektan zaokret - Monitor.hr
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Queens Of The Stone Age – Perfecth: Perfektan zaokret

„Perfecth“ donosi ogoljenu srž benda, i važno je reći; bez produkcijske kompresije na gitarama. Time je postignuta ugoda rock albuma iz perioda sedamdesetih, te u tom smislu Queens Of The Stone Age nikad nisu imali takav šmek Beatlesa i Stonesa kakav imaju na ovom albumu. S druge strane to je otvorilo i neki ambijentalni prizvuk iz kojeg kao da progovara krajolik Palm Deserta iz kojeg je potekao bend, dakle, totalni old fashion, ali nema greške da je u pitanju Queens Of The Stone Age koji se ovim djelom pozicionira prema srednjoj struji nečeg što bi se nekad zvao mainstream rock, ali je u međuvremenu ta pozicija već dugi niz godina u svojevrsnom deficitu. Također je dojam da Homme dugo nije pjevao tako iz duše, jer u spomenutoj produkcijskoj priči postoji jedna kvaka, a to je da se moraju imati dobre pjesme kako bi cijela stvar profunkcionirala. Zoran Stajčić za Ravno do dna


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