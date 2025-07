Zagreb, ljubavi moja (i ostale riječi koje me naučila bivša)

Frontmen Queens of the Stone Age-a dao je intervju za RTL uoči koncerata u Zagrebu, koji je bio jedini grad na ovoj turneji gdje su svirali dva dana. Na hrvatskom zna reći “govno” i “volim te”, zbog bivše djevojke iz Hrvatske koja mu je govorila i jedno i drugo. Pričao je o svojoj borbi s rakom, o politici ne voli previše pričati, a otkrio je da je on spojio ljubavnike razotkrivene na koncertu Coldplayja. Volio bi svirati na turneji s Oasisom. O svirkama u Zagrebu pisali i na Forumu.