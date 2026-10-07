Šefovi, oprez, račun vam je prazan

Na kraju rujna je zbog neizvršenih osnova za plaćanje u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje bio evidentiran 216.381 potrošač, što je za 0,4 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a za 6,8 posto manje nego prije godinu dana. Glavnica njihova duga od 2,63 milijarde eura bila je devet posto veća nego u kolovozu ove godine, a 8,4 posto veća u odnosu na rujan 2022. godine. Kada se glavnici od 2,63 milijarde eura pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 906,8 milijuna eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem rujna iznosio 3,54 milijarde eura. HRT