Šefovi, oprez, račun vam je prazan
Računovodstvena varka: Dobit raste, a novca za plaće nema
Prof. dr. sc. Ivica Pervan za Poslovni upozorava da blokada računa nije iznenadna nesreća, već finale dugih problema. Tvrtka može imati knjigovodstvenu dobit, ali zbog sporog naplaćivanja potraživanja i rasta troškova ostati bez gotovine za plaće i obveze. Lažni osjećaj sigurnosti stvaraju i frizirana izvješća s niskim rezerviranjima. Pervan ističe da ne postoji čarobni pokazatelj – ključ je u istovremenom praćenju likvidnosti, novčanog toka i ponašanja partnera prije nego što bude prekasno.