Radić o filmu 'Južina': Jedno od ugodnijih iznenađenja aktualne hrvatske kinematografije
Danas (13:00)

'Humor s naoblakom'

Radić o filmu ‘Južina’: Jedno od ugodnijih iznenađenja aktualne hrvatske kinematografije

U “Južini” je Marin ostvario velik napredak u narativnom komponiranju i dramaturgiji – dok je u kratkom filmu naracija vrlo labava, s dramaturgijom uglavnom oslonjenom na logiku skeča, u onom dugom narativne su spone znatno čvršće, a dramaturgija složenija i preciznija. Dakako, u dugom metru likovi dobivaju veći prostor za profiliranje, veću priliku da postanu karakteri i da njihovi međuodnosi dobiju sadržajnost, što je dijelom iskorišteno, a dijelom ne. Lak ritam, odnosno tempo, što je zasluga i sve istaknutijeg montažera Ivora Šonje, još je jedan adut filma čije dobre strane svakako nadmašuju one slabije. Damir Radić za Novosti


12.07. (07:00)

Nije kriva srdela ni riba šta je slana...

‘Južina’: Ako je ovaj zapleteni splitski crnjak budućnost hrvatskog filma, dobro nam se piše

Ovaj crni dramedy još je jedan u nizu filmova kao što je bila prošle godine prikazana ‘Frka’ – mikrobudžetni film mladog autora s kompleksnom, ali plodnom pripovjedačkom strukturom, drugačiji, pametan, duhovit i uzbudljiv. Iako potpuno drugačiji đir od ‘Frke’, i u ovom se filmu vidi da je nastao iz čiste ljubavi, uvjerenja i ambicije, da je iskren, pametan, da puno govori i da se kroz njega probijaju neke nove face i glasovi na domaćim platnima, face i glasovi koje pomalo oblikuju pravac u kojem će se kretati hrvatski film. Zrinka Pavlić za tportal.