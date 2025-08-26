'Humor s naoblakom'

Ovaj crni dramedy još je jedan u nizu filmova kao što je bila prošle godine prikazana ‘Frka’ – mikrobudžetni film mladog autora s kompleksnom, ali plodnom pripovjedačkom strukturom, drugačiji, pametan, duhovit i uzbudljiv. Iako potpuno drugačiji đir od ‘Frke’, i u ovom se filmu vidi da je nastao iz čiste ljubavi, uvjerenja i ambicije, da je iskren, pametan, da puno govori i da se kroz njega probijaju neke nove face i glasovi na domaćim platnima, face i glasovi koje pomalo oblikuju pravac u kojem će se kretati hrvatski film. Zrinka Pavlić za tportal.