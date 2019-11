“Jeremy Corbyn izabran je za vođu britanskih laburista s čak 59,5% glasova u prvome krugu. To je bolje od ičega što smo mogli očekivati. U svojem prvom govoru, odmah je udario po ljevičarskim temama: pozdravio je nove članove stranke, kao i one stare koje je Blairova politika otjerala. Napao je torijevske antisindikalne zakone, podržao državu blagostanja, napao Murdochovo carstvo i branio izbjeglice. Prva stvar koju je napravio jest to da se pridružio maršu za izbjeglice u Londonu”, analizira Jacobin.