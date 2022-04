Radimir Tesla

Vrdoljaku se spočitavaju ugovori zbog kojih je proračun navodno oštećen za milijardu kuna, no on tvrdi da je zapravo ušteđeno 7 milijardi kuna. Postoje svjedočenja, već su dana na USKOK-u, par godina gdje ljudi iz Ministarstva potvrđuju da su u pisanoj formi upozoravali ministra da to ne radi, da preskače procedure, da radi stvari na protuzakonit način, ali je učinjeno, komentirao je Čačić u emisiji.