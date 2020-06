“U Antinu životu dogodila jedna velika nesreća kada nije imao ni tri godine. U njegovu susjedstvu su minirali za temelje neke gusterne dok se on s bratom i sestrom igrao na ulici. Miner je tri puta zavikao mina, a Ante nije ušao u kuću, nego je potrčao za glasom. Mina je pukla, majka se bacila na Antu i zaštitila ga, ali pogodio ju je kamen i ona je umrla nad svojim sinom. Skupili su se tako mještani, neke žene počele plakati, stigao je i miner i ustvrdio da on nije kriv jer je vikao i davao upozorenja. Ali, znate kako je to u Dalmaciji, uvijek se nađe neki mudrac koji će reći: ‘Nisi ti kriv, mali je kriv’. I to ‘mali je kriv’ goni ga cijeli život” – kaže Antun Vrdoljak u intervjuu Jutarnjem o svom novom filmu ‘General’ (o Gotovini).