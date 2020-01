“S ciljem poticanja gospodarstva i stimuliranja poduzetničkog duha, Pametno planira rasteretiti poduzetništvo birokratskih prepreka te dijela poreznih i parafiskalnih obveza, i to za barem milijardu kuna godišnje, što bi značilo milijardu kuna više za ulaganje u razvoj tvrtki i nova zapošljavanja”, kazao je tajnik stranke Ivica Puljak na predstavljanju programa i kandidata stranke u 8. izbornoj jedinici. Zanimljivost njihove liste je i to što se njoj nalazi i nekolicina informatičara. Veliko iznenađenje u domaćoj IT industriji izazvao je politički angažman jednog od ključnih osnivača udruge softverskih izvoznika CISEx-a te direktora tvrtke Poslovna inteligencija Dražena Oreščanina,a tu su i Vanja Bunjevac, Stevica Kuharski, Nikša Marinović te Vjekoslav Benussi. N1, Poslovni