Rammschwein

“Od šibice do požara mali je politički korak, uz bombastične zvukove tvrdi najveći njemački bend, čiji novi album donosi upozorenje na ekstremizme koji prijete diljem Europe”, nakon preslušanog novog albuma Rammsteina zaključuje Aleksandar Dragaš za Jutarnji. “Ako i ima neonacista koji Rammstein poimaju kao svoje heroje, to me samo podsjetilo na to kako su u Jugoslaviji komunistički aparatčici smatrali Laibach zagovornicima fašizma”, piše.