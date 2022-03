Kako zaustaviti vrijeme

Koliko je njegova figura nalik ravnom štapu koji generira zavidne količine znoja obzirom na to da se na pozornici uopće ne kreće uvijek bila statična, tako je njegova pojava – u skladu s karakterom – uvijek bila jako dinamična. Radio je i završio mnogo toga, a pored svih tih divnih pjesama koje je za sobom ostavio pamtit će se i njegov memoar Sing Backwards And Weep koji je izašao 2020. godine, onda kad je nekima najviše trebao. Život koji je živio na samom rubu kaosa i nereda za sam kraj uneredio je i koronavirus s kojim se dugo vremena borio, a na sebi jedinstven, strašan, užasavajuć, ali opet brutalno iskren način sve je zapisao u novoj knjizi Devil in a Coma. Iako je, kako sam kaže, od rođenja varao smrt – ona jednom mora doći po svoje. Ravno do dna