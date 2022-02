Jeftino, a efektno

Kemijska formula plastične vrećice, ili – da kažem kemijski korektno – polietilena, ako nije najduža, onda je sigurno najdosadnija kemijska formula. Ta jednostavna no duga formula polimera etilena (etena), (CH 2 ) n , ima dalekosežne posljedice kako za kemiju tako i za biologiju, točnije za ekologiju (zaštitu okoliša). Polietilen (PE) nije drugo doli zasićeni ugljikovodik, alkan, no vrlo velike molekulske mase. Polietilen je samo vrsta parafina: između njega i parafina ista je razlika kao između parafina i parafinskog ulja. No, tu je i problem. Nije dobro kad polietilen treba reciklirati. Međutim, njemački kemičari su pronašli rješenje: Stvorili su polietilen koji je razgradiv. Dosadašnja praksa recikliranje plastike je loša, ne zbog neorganiziranog prikupljanja plastičnog otpada, već zato što je plastika teško razgradiva. Najbolji način zbrinjavanja plastičnog otpada je da se preradi u drugi kemijski proizvod, najbolje u monomer od kojeg je nastao. A to su njemački kemičari upravo i postigli. Nenad Raos za Bug.hr.