Probajte ovo kod kuće

Kemija je vrag. Nedavno me kolegica kemičarka pitala može li se za čađu reći da je grafit. Može i ne može. Najbolje je reći da se sastoji od grafita, jer u čađi ima mnogo čega što nije grafit. Nije lako dobiti čistu tvar. Može li se dobiti plastična masa, polietilen ili polipropilen, iz vode i zraka? Može. Prvo se iz vode elektrolizom dobije vodik, a iz zraka izdvoji ugljikov dioksid. Da bi došlo do željene reakcije, za površinu katalizatora moraju se vezati molekule ugljikova monoksida, no nezgodno je što se za katalizator vežu i molekule vode koje nastaju u reakciji. One ometaju povezivanje molekula CO u lanac. Katalizator pritom treba pomiješati s hidrofobnim tvarima kako se ne bi otapale. Dobiva se smjesa koja dvostruko bolje prevodi plin za sintezu u ugljikovodike, pojašnjava ovaj jednostavni eksperiment Nenad Raos, za Bug.