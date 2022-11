Vaza koja se neće raspršiti u komadiće

Kineski su znanstvenici priredili kovalentnu keramiku (Si 3 N 4 ) koja može izdržati 11 GPa, dva i po puta veći tlak od običnog silicijeva nitrida, zahvaljujući tome što podliježe plastičnoj deformaciji. Umjesto da pod pritiskom puknu, kad jedna modifikacija prelazi u drugu, na mjestima njihova dodira dolazi do kidanja kovalentnih veza, a time i do nastajanja klizne plohe koja omogućuje plastičnu deformaciju. Kako postići da jedna kristalna modifikacija prijeđe u drugu? To se postiže tlačenjem. No, to opet ne znači da je silicijev nitrid plastičan samo po sebi, već treba u sebi sadržavati kliznu plohu koja će se širiti. Jedan je keramički materijal, eto, pretvoren u kovinu, no ista bi sudbina – nadaju se autori spomenutog rada – mogla zadesiti i druge kovalentne keramike, optimističan je Nenad Raos za Bug.