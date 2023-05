Iskovani pod strujom i vatrom

Je li Zemlja bila munjevitije mjesto onda nego danas? Odgovor je: nije. Munje nastaju ako se u oblacima taru čestice koje se zbog toga naelektriziraju statičkim elektricitetom. Da bi se to dogodilo, one moraju biti što sitnije, obično manje od tisućinke milimetra. Tako male čestice nalazimo iznad kopna, dok se iznad mora nalaze veće čestice. Kako su onda munje stvorile život? One su nastajale uslijed erupcije vulkana koji su izbacali pepeo i lavu na otočićima koji su izbijali iz ledene kore zaleđenog mora. Pokusi s umjetnim munjama u atmosferi koja je sadržavala i vulkanski pepeo, proizveli su dvije najjednostavnije aminokiseline, otkriva tajnu postanka života Nenad Raos za Bug.