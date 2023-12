Korak po korak

Uzrok vrlo velikog broja požara u zgradama, stanovima i kućama su kvarovi na električnim instalacijama. Oštećene, neodržavane i stare instalacije su izrazito velika opasnost koja u sekundi može izazvati požar. Što je zgrada ili kuća starija to su, logično, i instalacije starije, ako ih se nije obnavljalo. Prije 50 ili 100 godina, a ima zgrada i starijih od stoljeća, nije bilo toliko električnih uređaja. Danas aparata ima barem pet puta više i stare električne instalacije su preopterećene. Ako živite u zgradi ili kući starijoj od 20 godina, bilo bi dobro, ako već niste, da promijenite i obnovite električne instalacije. Da, to zahtijeva male građevinske radove jer se 99 posto instalacija zalazi skriveno u zidovima, ali to je samo mala ‘žrtva’ za dobrobit vas i vaših ukućana, ali i susjeda. Ako često iskače sklopka, povremeno bez očitog razloga nestane struja ili trepere svjetla, možda je vrijeme za akciju. Savjeti