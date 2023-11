Morali su im se dodvoriti

Antisemitizam i netrpeljivost protiv Izraela su i u Njemačkoj veoma raširena pojava. Podrška takozvanom antisemitizmu povezanom s Izraelom je tu preko 40%. Ugrubo rečeno, gotovo svaka druga osoba u ovoj zemlji ima problematičan odnos prema tom pitanju. On počinje tamo gdje se općenito i načelno mrzi Židove zato jer su židovske vjere. I neprijateljstvo prema državi Izrael može biti oblik antisemitizma. Vrlo često se na Izrael projicira ili njime služi kao neka vrsta zaobilazne komunikacije. To znači da tu vladaju predrasude o Židovima, otpor njegovom postojanju ili čak mržnja pod krinkom kritike Izraela. Antisemitizam postoji u Njemačkoj i to neovisno od sukoba na Bliskom istoku. Najveći dio tih incidenata potječe iz okružja ekstremne desnice. Međutim, zabrane su neproduketivne i one mogu tek isprovocirati dodatne neželjene reakcije. Ključ je u pedagoškim mjerama. DW