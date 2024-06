Kraj je počeo puno prije nego što se misli

Samo na teritoriju Rusije ukupna dužina Gazpromovih cijevi iznosi 156.000 kilometara. To je tri i pol puta veća dužina od ekvatora. Gazproma se tako jako boje, Gazpromu se tako glasno dive, pa se čini da nema vremena pogledati na njega, kako je ustrojen i što se unutra nalazi. Što je to, mehanizam ili organizam? U kakvom je stanju danas to moćno rusko oružje, koje su kovali Berija i Hruščov, kojim su se služili Brežnjev i Kosigin, i koje su Černomirdin i Vjahirev predali Putinu u ruke? Je li zahrđalo? Je li doista opasno? Naravno, u ratu smo, a Gazprom je – oružje. Gazprom nije ni dobar ni loš, kao što ne može biti dobar ili loš kalašnjikov ili kolt. Oružjem se može ubijati i plašiti, a možete se i braniti i čuvati. Sve ovisi o tome u čijim je rukama – piše o knjizi Gazprom: novo Rusko oružje Boris Rašeta. Express…