Začarani krug

Iako Hrvatska nije bogata zemlja, industrija joj je propala i po stanovniku godišnje ima samo 6,3 tone emisija CO2, naspram prosjeka EU-a od 9,3 tona, mora financijski sudjelovati u borbi protiv zagađenja. Već iduće godine moramo za to izdvojiti milijun eura, no iznos bi se, kao i drugim EU državama, s godinama povećavao. Do kraja 2020. trebalo bi se kupiti sto milijardi američkih dolara. Novi list