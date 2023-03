Ipak nije problem u meni

Želja koja dolazi spontano sama od sebe najčešći je oblik želje za spolnim odnosima, odnosno ono što nazivamo napaljenošću. Barem je tako kod 75 posto muškaraca. No, kod mnogih žena ono dolazi kao reakcija na seksualni podražaj. To je posebno važno kod dugoročnih odnosa i braka, u kojima se žene često prvo trebaju osjetiti napaljeno da bi dobile želju za intimnostima. Drugačiji je to pogled na seksualnost, za koji se obično smatra da isto i jednako žele i muškarci i žene. No, nakon stresnog dana, posla i drugih obaveza mnoge žene osjećaju krivicu jer ne mogu samo leći i odjednom željeti intiman odnos kao muškarci. Možda im olakša spoznaja da im za to treba kontekst – opuštajuća atmosfera, niska razina stresa i dobar erotizirajući podražaj. Psychology Today