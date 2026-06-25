Oskvrnuti Batman

Recenzija filma 'Citizen Vigilante': Katastrofa prerušena u potragu za pravdom - Monitor.hr
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Recenzija filma ‘Citizen Vigilante’: Katastrofa prerušena u potragu za pravdom

Kralj treša Uwe Boll ima novi film – prvotno ironično nazvan “The Dark Knight”, priča prati Sandersa (Armie Hammer), ksenofobnog američkog stanodavca u Europi koji uzima zakon u svoje ruke, financirajući brutalnu osvetu protiv imigranata novcem od stanarina. Na Varietyju film ocjenjuju kao narativno nepovezanog, te eksploatacijski i moralno poražavajućim radom, prepunom predrasuda. Umjesto obećanog holivudskog povratka, Hammer pruža beživotnu izvedbu u projektu koji bezuspješno pokušava parodirati ili imitirati klasike vigilante žanra, rezultirajući pukim i sramotnim skretanjem pozornosti na račun stvarnih žrtava. U Njemačkoj je zabranjen za prikazivanje (Variety)


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08.09.2022. (22:00)

Gledati na vlastitu odgovornost

Serija: House of Hammer – Armie ljudožder

Karijera glumca Armieja Hammera lansirana je početkom prošlog desetljeća kada mu je David Fincher dodijelio ulogu braće blizanaca Winklevoss u filmu Social Network. Nakon niza neuspjeha, ponovno je lansiran u orbitu s filmom Call Me By Your Name. No, početkom prošle godine uslijedio je zaokret kakav je malo tko mogao zamisliti. Djevojka koja se predstavlja kao Effie na Twitteru je počela objavljivati poruke koje je primila od Hammera, a koje su otkrivale izrazito mračnu psihu glumca i tendencije prema fetišima koji uključuju BDSM, pa čak i kanibalizam. Kako to obično ide, javile su se i druge žene koje su s Armiejem imale sličnih iskustava, a sada je pred nama i “House of Hammer” trodijelna dokumentarna serija kanala Discovery+ koja dublje istražuje pozadinu optužbi protiv glumca, ali i povijest njegove obitelji koja je očito već generacijama sklona različitim izopačenostima. Ravno do dna