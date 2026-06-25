Oskvrnuti Batman
Recenzija filma ‘Citizen Vigilante’: Katastrofa prerušena u potragu za pravdom
Kralj treša Uwe Boll ima novi film – prvotno ironično nazvan “The Dark Knight”, priča prati Sandersa (Armie Hammer), ksenofobnog američkog stanodavca u Europi koji uzima zakon u svoje ruke, financirajući brutalnu osvetu protiv imigranata novcem od stanarina. Na Varietyju film ocjenjuju kao narativno nepovezanog, te eksploatacijski i moralno poražavajućim radom, prepunom predrasuda. Umjesto obećanog holivudskog povratka, Hammer pruža beživotnu izvedbu u projektu koji bezuspješno pokušava parodirati ili imitirati klasike vigilante žanra, rezultirajući pukim i sramotnim skretanjem pozornosti na račun stvarnih žrtava. U Njemačkoj je zabranjen za prikazivanje (Variety)