Ovisimo o lajkovima

Kako društveni mediji postaju sve više isprepleteni s našim životima, njihov utjecaj može čak utjecati na naše snove (a pojedinci koji provode više vremena na platformama tijekom svog budnog života skloniji su doživljavanju noćnih mora). To se događa djelomično zato što je sadržaj koji se tamo prikazuje često o maltretiranju, političkim borbama, uznemirujućim vijestima i društvenim usporedbama, što uzrokuje emocionalni stres, a to posljedično može dovesti do loših snova. Primjeri noćnih mora ispitanika ovog istraživanja uključivali su sukobe s drugim korisnicima društvenih medija, uznemirujuće vijesti, prokletstvo, nemogućnost pristupa nečijem računu na društvenim mrežama i osjećaje viktimizacije, bespomoćnosti i gubitka kontrole. Nat Geo