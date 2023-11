Najbolje je biti introvertirani poduzetnik

Ciljevi nam mogu pomoći da budemo produktivniji, koncentiraniji i da bolje radimo. No, također je vjerojatnije da ćemo zbog njih varati, da će dotući našu kreativnost i dovesti do toga da ćemo teže napredovati. Bez obzira na to kako zvuči, ispostavilo se da život s manje ciljeva, a sa svrhom, smjerom i otvorenošću može biti veći izazov nego slijepo držanje plana. No to može biti oslobađajuće, piše BBC.