Danas (09:00)
Počivali u miru
Poznati filmski redatelj Rob Reiner i supruga pronađeni mrtvi, Hollywood se oprašta
Policija u Los Angelesu istražuje okolnosti smrti Roba Reinera, slavnog holivudskog redatelja, glumca i producenta, te njegove supruge Michelle, čija su tijela pronađena u njihovu domu u Los Angelesu. Sumnja se na ubojstvo. Imao je 78 godina. (Index, tportal)… Režirao je brojne poznate filmove, od Kako je Harry sreo Sally, A Few Good Men, Stand By Me, Misery (prema romanu Stephena Kinga), Kraljevna nevjesta, a mnogima je poznat po kultnom mockumentaryju o fiktivnom rock/metal bendu This is Spinal Tap, čiji je nastavak izašao ove godine… Index… vijest o tragičnim smrtima, kao i njegov redateljski opus komentiraju na Forumu.