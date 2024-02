Vi stvarate, oni pobiru vrhnje

Korisni web siteovi za koje bi više ljudi moralo znati (ili u originalu What useful unknown website do you wish more people knew about?) – reddit thread, no unutra ima svašta, prava mala pećina puna iznenađenja, potencijal za gubljenje ogromne količine vremena; klikćete na vlastitu odgovornost – ne zato što je opasno nego zato što je vremenski intenzivno. (Preuzeto sa newslettera Marka Rakara)