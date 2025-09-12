Kad nema kina, dobro dođe i panel o tome zašto nema kina

u zagrebačkom je Studentskom Centru jučer započeo 11. Festival 25 FPS i to performansom Open Core kojim je autor Julien Maire do najsitnijih detalja razotkrio projekcijsku opremu, kamere i pokretnu sliku te programom filmova koji su u jednakoj mjeri razotkrili ljudsko i filmsko tijelo.

Organizatori festivala, Marina Kožul, Sanja Grbin i Mario Kozina kratkim su uvodnim govorom pozdravili u kinu SC okupljene štovatelje suvremenih, povijesnih, eksperimentalnih, avangardnih, umjetničkih, hibridnih i inovativnih filmova te ih pozvali da ostatak tjedna provedu uživajući u filmskim i performativnim programima te u razgovorima s autorima.

Marina Kožul najavila je natjecateljski program: ”Pred nama je 27 filmova u natjecateljskim programima. Neke od njih s punim bismo pravom mogli nazvati ”hitovima eksperimentalnog filma” koji su obilježili ovu godinu, a neke od njih otkrili smo u šumi 1.500 prijava. Nadamo se da će vas svi zaintrigirati i potaknuti da u našem kinu provedete ostatak tjedna.”

O najboljim će filmovima odlučivati tročlani žiri kojeg čine višestruko nagrađivana belgijska autorica Anouk De Clercq, filmski programer Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Centru Pompidou u Parizu Jonathan Pouthier te filmski autor, kustos i restaurator pri Akademijinom filmskom arhivu u Los Angelesu Mark Toscano. Članovi žirija pripremili su programe posebno sastavljene za zagrebačku publiku. Prikazuju se u petak, subotu i nedjelju u 16 sati u kinu SC. Nagrade će dodijeliti i žiri kritike kojeg čine Jelena Pašić, Ante Jerić i Dragan Rubeša, te festivalska publika. Organizatori Festivala, Udruga za audio-vizualna istraživanja 25 FPS, dodjeljuje Nagradu Green/Zeleni DCP za izradu profesionalnog distribucijskog formata najboljem hrvatskom filmu.

Prvi blok programa natjecateljskih filmova otvorio je najnoviji film Petera Tscherkasskog, The Exquisite Corpus, na kanskom festivalu nagrađen rasni primjer found-footage filma u kojem je autor pomiješao reklame, američki erotski triler 80-ih, britansku komediju 60-ih, talijanske, danske i francuske porniće u nadrealističku igru cadavres exquis. Pratile su ga putene i inovativne filmske priče o strasti, moći, kolonijalizmu (Otok je očaran s vama, D. Schmidt i A. Carver), apstraktnoj umjetnosti (Tu tamo, A. Stewart), topografiji žalovanja (Bdijenje, E. Stewart), parametrima nemogućnosti dokumentarističke reprezentacije (Lažna sila, P. Widmann) te mnoge druge.

Petak: Koliko daleko vidimo dok gledamo u mraku?

Nakon što je Julien Maire performansom Open Core nemilice razbucao koncept pokretnih slika, članica žirija Anouk De Clercq svojim će filmskim programom gledateljima pružiti lekciju iz anatomije jednog drugog gradivnog elementa filmskog doživljaja – kino dvorane. Kino iskustvo poseban je oblik spiritističke seanse koji podrazumjeva uranjanje u mrak i tišinu (Crno, A. Le Clercq), uspostavljanje kontakta s prizorima koji su ništa više nego fabricirane krhotine ljudskog prisustva (Ruke u negativu, M. Duras), pristanak na podčinjavanje manipulaciji (Djevojka žvače žvaku, J. Smith) i opsjeni (46 bis, rue de Belleville, P. Baes), ali i sudjelovanje u kreiranju te opsjene (Disonanca, M. de Boer). Napustite danje svjetlo i uronite u mrak kina SC u 16 h na “gledanje u mraku”.

U 18 hrvatski se filmaši u programu Refleksi okreću temi svjedočanstva. Kakav testimonijal o ratnim traumama može dati jedna osoba, koliko njena priča može biti samo njena, a koliko samo dio kolektivne priče koja guta njeno ja, te tko je uopće ona, pitanja su koja će zavrtiti Nicole Hewitt u prvom u seriji performansa i video radova Ova žena se zove Jasna. Igor Grubić u svojem će Spomeniku riječ dati ruševinama antifašističkih spomenika i nijemom svjedočanstvu propadanja.

Prvi blok konkurencije (20:00) tematizira odnose: omjere sastavnih djelova i ograničenja prilikom stvaranja filmskog djela (Kraj, T. Šoban), disproporcionalno velika srca žirafa u odnosu sa malenim srcima visokih palminih stabala koja proždiru malene crvene bube (Washingtonia, K. Kotzamani), međuodnose malenog čovjeka i sveproždiruće prirode u Evergladesu u Floridi (Lelujave krošnje, F. Silva), dok napušteni lunapark u Casablanci (Park, R. Maroufi) i tvornica oružja u Austriji (Embargo, J. Lurf) postaju poprišta preispitivanja međuodnosa različitih perspektiva i umnožavanja mogućnosti.

Skale (22:00) istražuju slikovne i zvučne odnose između modularnih sintisajzera i simuliranog okoliša (Prizori: stanište, S. Ratté) i uvode nas u hiperosjetilni svijet ljudi koji boluju od elektromagnetske preosjetljivosti (Zona tišine, K. Lemieux i D. Bryant), trajno onesposobljenih sa suživot sa gotovo bilo kakvim oblikom društvenog poretka. Projekt Ureda za narativni dizajn krajobraza (O.N.L.S.D.), Na rubu raja, bavi se pojedincima koji žive u američkim pustinjskim krajolicima, apstrahirajući egzistenciju svojih otpadnika kroz neljudske totale iz ptičje perspektive – perspektive koja gradi neke sasvim nove skale onkraj onih društvenih.

Subota: Kino-predavanje Petera Tscherkasskog

Vodeći svjetski filmski umjetnik found footage filma i jedan od najcijenjenijih svjetskih avangardista, Peter Tscherkassky, nakon devet godina vraća se u Zagreb. U subotu 26.9. u 14 sati u MM centru analizirat će svoj najnoviji film The Exquisite Corpus za koji je primio posebno priznanje na ovogodišnjem kanskom festivalu u programu Quinzaine des réalisateurs, a kojim smo otvorili natjecateljski program festivala. Tscherkassky će putem analize svog filma odgovoriti zašto nakon dva desetljeća i dalje ne odustaje od analognog medija te zašto se bavi ručnim radom u postdigitalno doba.

Festival 25 FPS trajat će do nedjelje 27. rujna, nakon čega na 2 dana seli u Rijeku gdje će se u Art-kinu Croatia prikazati izbor iz zagrebačkog programa. Ulaz na sve projekcije i dešavanja Festivala je slobodan.