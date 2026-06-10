Kad profe ne žele otići, a studenti ne žele završiti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je izmjene Zakona o visokom obrazovanju. Ključne promjene uključuju omogućavanje rada redovitim profesorima i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru do 67. godine života, pojednostavljenje postupka zapošljavanja nastavnika te produljenje maksimalnog roka studiranja za izvanredne studente s 10 na 15 godina. Uz to, redefinira se uloga CARNET-a kao središnje baze podataka, dok će se sustav dugoročno okretati gašenju neatraktivnih studijskih programa zbog loše demografske slike. Predstavljene su i izmjene financiranja dječjih vrtića prema stupnju razvijenosti općina i gradova. tportal