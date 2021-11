Predsjednik HND-a Saša Leković objavio je na Facebooku kako su mu nepoznati počinitelji prepilili zavrtnje na automobilu. Otkrio je to nakon što mu se auto tijekom vožnje počeo čudno ponašati te je otišao mehaničaru. Srećom, nije došlo do nesretnog slučaja. Svojim napadačima je poručio You Can’t Always Get What You Want. N1