Jer ni do sad nije bilo dovoljno komplicirano

FIFA je objavila da od 21. studenog, dakle od početka SP-a, počinje primjenjivati poluautomatsko tumačenje ofsajda. “Sustav će pomagati VAR-sucima, kao i onima na terenu, da donesu brže, točnije i pouzdanije odluke”, poručuju iz Zuricha. Kako bi se gledatelji na stadionu i pred televizijskim ekranima zabavili dok suci uz pomoć nove tehnologije odlučuju je li bio ofsajd ili ne, a čeka se na nastavak utakmice, dvojbena akcija bit će prikazivana na semaforima i ekranima i to kao 3D animacija. FIFA tvrdi: Odluka o ofsajdu donesena na ovaj način bit će točna i pouzdana. Sucima će pomagati 12 kamera instaliranih pod krovom stadiona. One će hvatati kretanje lopte te do 29 podataka o svakom igraču. To će raditi 50 puta u sekundi, kako bi se izračunala njihova točna pozicija na terenu. Index