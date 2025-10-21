Tako mi sreće i očinjeg vida
Revolucionarni očni implantat vraća vid slijepima i omogućuje čitanje
Elektronički implantat Prima, veličine 2×2 milimetra, vraća vid osobama koje su oslijepile zbog makularne degeneracije. Ugrađen ispod mrežnice, uz pomoć naočala s kamerom i umjetne inteligencije pretvara svjetlosne signale u električne impulse koje mozak tumači kao sliku. U ispitivanju provedenom u pet zemalja, 84% pacijenata ponovno je moglo čitati slova i riječi, a neki i rješavati križaljke. Stručnjaci ovaj proboj nazivaju početkom nove ere umjetnog vida. Index