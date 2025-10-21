Tako mi sreće i očinjeg vida

Mario Perčinić dvije je godine zaredom, kao jedini pozvan iz Hrvatske, išao na skup Googlea o pristupačnosti njihovih proizvoda osobama s invaliditetom, no u Hrvatskoj ne može naći posao – dosad je raznim poslodavcima poslao 30-a prijava za posao, najčešće mu se ne javljaju, a ako se i jave onda im smeta što je slijep. Išao čovjek i u glazbenu školu, ima bend (Mikrofonija), u srednjoj je bio u SAD-u na razmjeni za darovite učenike, prva je slijepa osoba koja je u Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji, završila informatički fakultet, dok je u osnovnoj imao problema sa školskim nasilnicima koji su ga tukli jer je bio odličan učenik pa je naučio borilačku vještinu i obranio se zauvijek… Jutarnji