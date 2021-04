Ma dovoljno je jednom tjedno pročitati samo ovo

Dragan Markovina piše o Croatia Recordsu i 40 godina od albuma Paket aranžman: Stvari su se počele mijenjati 1999. godine, posljednje godine Tuđmanove vlasti, kad su i u toj diskografskoj kući shvatili da dolazi novo doba i zapravo se jednim izdanjem koje je do danas ostalo u sjeni i gotovo je potpuno zaboravljeno, osvrnuli na posljednje zlatno doba osamdesetih i posredno na rat, najavivši ulazak u novo doba. To je napravio Siniša Škarica, kompilacijom ‘Rock ‘n’ roll: Ravno do dna i druge manje-više čudnovate pjesme (1980.-1989.)’.