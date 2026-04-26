Obiteljska stabla s tisuću grana

Prvi put u novijoj povijesti Hrvatske broj kreveta u privatnom smještaju je pao (na 657.598), dok je nekomercijalni smještaj (vikendice) doživio rekordan rast te s 705.999 kreveta pretekao komercijalni. Stručnjaci ovaj preokret tumače kao “bježanje” u sivu zonu zbog strožih zakona i poreza. Iako država planira angažirati komunalne redare i uvesti identifikacijske brojeve za oglase, nadzor nad 160 tisuća objekata ostaje izazov. Dok se službeni kapaciteti smanjuju radi priuštivog stanovanja, broj fiktivnih “prijatelja i rođaka” na obali nikad nije bio veći. tportal


28.12.2025. (13:00)

Više gostiju, manje živaca - i svi gledaju u cjenik

Blagi rast dolazaka i noćenja u 2025. uz veće prihode, ali rast cijena i troškova ograničava profitabilnost i ulaganja

Hrvatski turizam u 2025. ostvario je blagi rast dolazaka i noćenja te očekivani porast prihoda, ponajviše zahvaljujući pred i posezoni, dok su srpanj i kolovoz zabilježili pad fizičkog prometa. Najbolje su prolazili hoteli i kampovi više kategorije, dok je privatni smještaj trpio zbog viših cijena bez dodatne kvalitete. Rast troškova smanjuje profitabilnost i investicije. U 2026. se ne očekuje snažan rast, već stabilizacija, s naglaskom na cjenovnu konkurentnost, kvalitetu i ravnomjerniju sezonu. Lider

07.06.2019. (09:01)

24.09.2018. (11:30)

Ozbiljna upozorenja: Moramo zaustaviti rast privatnog smještaja! Neke gradove to će odvući u propast

Stručnjak za turizam Siniša Topalović upozorava na loše strane hrvatskog turističkog blagoslova u intervjuu za Tportal: Naša konkurencija ima od 50 do 60 posto smještaja u hotelima. Znači, osim pametnije porezne politike, za zaustavljanje rasta privatnog smještaja nužno je bolje upravljanje prostornim planovima kako bi se zaustavila populistička spirala koja vuče u propast pojedine destinacije na obali. Ono što bi trebalo učiniti je svakako olakšati poziciju malih obiteljskih hotela. [expand trigpos=”below” title=”više” swaptitle=”manje”]Kvaliteta je ključ svega. Nije više poanta brojati ulaske i izlaske turista na granici te ganjati rekorde u dolascima i noćenjima. Hrvatska sada ima preko 100 milijuna noćenja pa je već na ovoj razini najzasićenija zemlja Europe. Potrebno je prestati mjeriti turistički uspjeh u terminima broja noćenja jer nas to vodi u propast i daljnji pad prosječne potrošnje po stranom dolasku, što je prisutan negativan trend koji treba obrnuti. Naime, turistički promet raste brže od prihoda, tako da imamo trend pada prosječne potrošnje po dolasku, a istovremeno osnovni resurs plaža i prirode općenito iskorištavamo do maksimalne razine i bez ikakve kontrole.[/expand]