Obiteljska stabla s tisuću grana

Rezultat novih zakona: Pad broja apartmana uz rekordan rast nekomercijalnog smještaja
Prvi put u novijoj povijesti Hrvatske broj kreveta u privatnom smještaju je pao (na 657.598), dok je nekomercijalni smještaj (vikendice) doživio rekordan rast te s 705.999 kreveta pretekao komercijalni. Stručnjaci ovaj preokret tumače kao “bježanje” u sivu zonu zbog strožih zakona i poreza. Iako država planira angažirati komunalne redare i uvesti identifikacijske brojeve za oglase, nadzor nad 160 tisuća objekata ostaje izazov. Dok se službeni kapaciteti smanjuju radi priuštivog stanovanja, broj fiktivnih “prijatelja i rođaka” na obali nikad nije bio veći. tportal