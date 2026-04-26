Obiteljska stabla s tisuću grana

Stručnjak za turizam Siniša Topalović upozorava na loše strane hrvatskog turističkog blagoslova u intervjuu za Tportal: Naša konkurencija ima od 50 do 60 posto smještaja u hotelima. Znači, osim pametnije porezne politike, za zaustavljanje rasta privatnog smještaja nužno je bolje upravljanje prostornim planovima kako bi se zaustavila populistička spirala koja vuče u propast pojedine destinacije na obali. Ono što bi trebalo učiniti je svakako olakšati poziciju malih obiteljskih hotela. Kvaliteta je ključ svega. Nije više poanta brojati ulaske i izlaske turista na granici te ganjati rekorde u dolascima i noćenjima. Hrvatska sada ima preko 100 milijuna noćenja pa je već na ovoj razini najzasićenija zemlja Europe. Potrebno je prestati mjeriti turistički uspjeh u terminima broja noćenja jer nas to vodi u propast i daljnji pad prosječne potrošnje po stranom dolasku, što je prisutan negativan trend koji treba obrnuti. Naime, turistički promet raste brže od prihoda, tako da imamo trend pada prosječne potrošnje po dolasku, a istovremeno osnovni resurs plaža i prirode općenito iskorištavamo do maksimalne razine i bez ikakve kontrole.