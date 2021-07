I prestiže Jeffa Bezosa za devet dana

Virgin Galactic danas će ući u povijest kao prva privatna svemirska kompanija koja je svojeg šefa lansirala u svemir. Kontroverzni britanski milijarder Sir Richard Branson natječe se s Jeffom Bezosom u utrci za svemir i čini se da će prije njega tamo i otići. Tehnički gledano, riječ je o 22 pokusnom letu Virgin Galacticove letjelice SpaceShipTwo Unity, no povijesno gledano, ovaj bi let trebao širom otvoriti vrata komercijalizaciji svemirskog turizma. Bug.hr ga prati uživo, a isto možete učiniti i vi na Youtube kanalu kompanije od 15 sati.

From dream to reality, this is the story of @VirginGalactic. The next chapter begins tomorrow. Watch the #Unity22 launch live at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/PcvGTmA661 pic.twitter.com/ETa6KXRW5F

— Richard Branson (@richardbranson) July 10, 2021