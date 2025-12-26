Rijekom Savom u Zagrebu uskoro bi mogli ploviti putničko-turistički brodovi - Monitor.hr
Danas (11:00)

Tramvaj na vodi

Rijekom Savom u Zagrebu uskoro bi mogli ploviti putničko-turistički brodovi

Vožnja bi trajala 40-ak minuta, prevozilo bi se do 55 putnika, a ukupno bi bilo 5 postaja. Najprije turistički, jednog dana možda i javni prijevoz. Dugo zanemaren potencijal rijeke napokon bi bio iskorišten. Od Bundeka do područja Arene i samog Jaruna – poveznicu grada u tih nekakvih 3,5 riječnih kilometara s mogućnošću prijelaza s jedne obale na drugu, opisala je potencijalnu rutu Duška Kunštek, ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Vjeruje se da bi brod mogao ploviti veći dio godine, ovisno i o vodostaju rijeke. Prepreka je bio i GUP, koji je zbog toga i poslan na doradu. Prvi brod mogao bi zaploviti do kraja 2027. HRT


