Gledaj gore

Svako jutro pred svitanje na jugoistočnom dijelu neba sve do kraja travnja moći će se vidjeti pravi nebeski spektakl – relativno rijetko poravnanje Jupitera, Venere, Marsa i Saturna koji će se nalaziti raspoređeni po nebeskoj dijagonali. Njima će se pridružiti i Mjesec koji je nedavno bio pun, a sada se smanjuje. Vidjet ćemo srp Mjeseca kako plovi ispod niza planeta. Ispod Saturna bit će 25. travnja, potom ispod Marsa sljedeće noći, a ispod Jupitera i Venere 27. travnja. Venera i Jupiter nastavit će se približavati jedno drugom sve dok se 30. travnja ne pojave gotovo jedno uz drugo na nebu. Zapravo, to će biti njihovo najbliže približavanje od 2016. s time da će ono ovaj put biti lakše vidljivo zbog povoljnije pozicije u odnosu na izlazeće jutarnje Sunce. Planeti će na nebu biti nalik zvijezdama različitog sjaja, no mogu se razlikovati od njih po tome što znatno manje trepere.