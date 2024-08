U lovu na rekorde

Radi se o tvrtkama Bugatti Rimac i Rimac Technology, a a Fina je Indexu potvrdila da je sredinom studenog izdala prekršajne naloge za te dvije tvrtke i odgovorne osobe u njima. Rimac je predavao izvješća samo za statističke potrebe, no nije predao godišnji financijski izvještaj iz kojeg bi bili vidljivi bilanca, račun dobiti i gubitka, financijske bilješke i odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka. Propisana je kazna u iznosu od 1320 eura do 13.270 eura za poduzetnika i novčana kazna u iznosu od 660 eura do 2650 eura za odgovornu osobu poduzetnika. Rimac je inače već kažnjen jer nije predao godišnja financijska izvješća za Rimac Grupu za 2021. godinu, već je to učinio s gotovo godinu dana zakašnjenja. Komentiraju i na Forumu.