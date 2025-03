Razgovor ugodni

Onda je u ambulantu uletijo onaj barba Roko iz pandurije. Murac Roko je pitao: „Jel snimljeno?“ Dida je izvadijo mobitel iz jakete i rekao je: „Snimljeno je!“ Doktor Špiro je skočijo se iz katrige: „Ma šta je snimljeno?!“ Murac Roko je rekao: „Snimljeno je kako uzimaš mito za uputnice za magnecku rezomancu! Jebiga, Špiro, saš sa menon u stanicu da daš službeni iskaz!“ Doktor Špiro je skriknijo: „Ama šta van je, ljudi?! Koji van je kurac?!“ Murac Roko je rekao: „Srića da Si-es-aj Šolta ima široku mrižu agenata, pa vatamo lupeže ka ništa! Ulete nan ka u vršu!“

Doktor Širo je cijuknijo: „Ma nisan ja lupež, ljudi! Šta to radite?!“ Murac Roko je rekao: „Zbajbučili smo ministra zdrastva, a sad lovimo sitniju ribu! Prodat se za dva jastoga, c, c, c…“ Doktor Špiro je zastenjao: „Ma nisan, šta van je…“ Barba Tonino je rekao: „Nemoš virovat koliko se ta mafija namnožila! Izmuzli su ovu državu do zadnje kapi!“ Dida je njega pitao: „Koji ti je to izraz izmuzli, Tonino? Jel ti to oš reć da je Hrvacka jedna krava?“ Barba Tonino je rekao: „A ne, ne! Krava može bit samo neka velika i ozbiljna država! Krava je naprimjer primjera Amerika, il Kina, il Rusija, il Jugoslavija… A ovi sitnež od država ala Hrvacka više baca na kozu!“ Doktor Špiro je zinijo: „Koju sad kozu, jebate led?“ Barba Tonino je njega pogledao koljački: „Kozu Nostru!“… Nova stranica iz Bilježnice Robija K.