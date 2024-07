Pazite na djecu

Duga putovanja automobilom znaju biti zamorna, a mnogi suvozači pokušavaju monotoniji i tjelesnoj nelagodi doskočiti stavljanjem nogu na plastičnu konzolu vozila, tamo malo ispod vjetrobranskog stakla. Mnogima se to čini kao dobra ideja da poboljšaju cirkulaciju i odmore bolne noge, ali to je istovremeno i iznimno opasna navika. Isto je učinila Irkinja Grainne Kelly na putovanju u prosincu 2006. godine i požalila je! Njezin dečko izgubio je kontrolu nad svojim Jeepom i auto je udario u zid. Aktivirali su se zračni jastuci (brzina aktivacije je oko 310 km/h). Koljena su joj slomila sve kosti u glavi, došlo je do oštećenja mozga, a nakon operacija razvila se infekcija zbog koje su joj uklonili čeonu kost. Dvije godine kasnije su joj ugradili keramički nadomjestak i danas je, čini se, sve u redu. Revija HAK