My gender? I'm a mechanic

“Rodna ideologija” nije znanstveni koncept nego prazni označitelj koji koriste Crkva i antirodni pokreti kako bi mobilizirali javnost protiv feminističkih i LGBTIQ+ prava. Pojam služi kao političko oružje, demonizira rodne studije, Istanbulsku konvenciju ili čak crtane filmove, iako mu nitko ne može odrediti jasne granice. Njegova funkcija je osporiti rodnu ravnopravnost, delegitimizirati feminističku i queer teoriju te reafirmirati heteropatrijarhalne norme. Drugim riječima – ako je “rodna ideologija” sve, onda ona zapravo ne znači ništa. Kulturpunkt